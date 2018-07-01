الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أخلاقيا وسياسيا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الإدارة الأمريكية باتت غير مؤهلة أخلاقيا أو سياسيا لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد عباس في كلمة ألقاها عنه وزير الخارجية رياض المالكي بالنيابة يوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية ارتضت على نفسها أن تكون خارج الإجماع الدولي لحل القضية الفلسطينية.

وبين في الكلمة خلال المشاركة في الدورة 31 من قمة الإتحاد الإفريقي في العاصمة الموريتانية نواكشوط أن واشنطن أعلنت بقرارها المتعلق بالقدس عدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها.

وشدد عباس على أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحا أساسيا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي على إفشال كافة المخططات العدوانية، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني لكافة أحرار العالم.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية