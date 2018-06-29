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شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

أخبار العالم العربي

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر
Youtube/ MBC مصر
رقص أثناء الصلاة
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة تعد الأولى من نوعها، بمحافظة الدقهلية احتفال صوفي، بمدينة طناح التابعة لمركز المنصورة، بالليلة الختامية لمولد صاحب الطريقة المسلمية.

أدى المحتفلون رقصات على أنغام الموسيقى، ثم جلسوا في صفين يتوسطهم أحد الأشخاص ثم صلوا بعد ذلك، وبعد انتهائهم من الصلاة قاموا بالرقص مرة أخرى.

وبعد انتشار الفيديو ألقت مباحث الدقهلية القبض على عامل المسجد صاحب فيديو الرقص والصلاة دون قبلة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية الشيخ طه زيادة، أنهم بضعة أشخاص لا يتجاوزون 12 فردا ينتمون للطريقة المُسلّمية، ويعيشون على الفطرة.

وبعد ذلك أخلت النيابة المصرية سبيل عامل المسجد، عقب التنازل عن المحضر المحرر له.

المصدر: مصراوي + فيتو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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