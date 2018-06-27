مؤسسة أمريكية تمنح العاهل الأردني جائزتها للعام 2018

عبّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تقديره لمنحه جائزة مؤسسة "جون تمبلتون" الأمريكية للعام 2018 لجهوده في الحوار بين الأديان وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال الملك الأردني في فيديو نشرته مؤسسة تمبلتون على موقعها الإلكتروني: "تحمل هذه الجائزة قيمة مميزة بنظري؛ فهي بمثابة بادرة صداقة نحو كل من يعملون من أجل نشر التسامح والاحترام المتبادل من إخواني وأخواتي الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، و1.8 مليار مسلم ومسلمة حول العالم الذين يقومون بدور حيوي وفاعل في تحقيق الازدهار والمستقبل المشرق للإنسانية".

وأضاف العاهل الأردني :"عُرف السير جون بتشجيعه طرح الأسئلة. وعلى مدار السنين الماضية، كنت أطرح هذا السؤال: هل نملك ترف الاستسلام للكراهية والأكاذيب والعزلة التي تشل مستقبل البشرية؟ تكمن الإجابة عن هذا السؤال في جوهر مبادئ ديني (الإسلام)، وفي العديد من التعاليم الدينية الأخرى، والتي تتجلى في وصيتين أساسيتين: حب الله وحب الجار. فقد قال الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم): "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

وأكد الملك على أهمية نشر وتشجيع التسامح والاحترام المتبادل، وتفنيد مزاعم الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وغيرها من المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى العمل لتكون قيمنا حاضرة بقوة في حياتنا وممارساتنا اليومية، مشيرا إلى أن العالم أصبح بحاجة للتصدي للتحديات التي تواجه إنسانيتنا وقيمنا المشتركة التي ترسي قواعد التناغم والعيش المشترك التي يعتمد عليها مستقبل الأمم.

ومنذ انطلاقها في عام 1972، مُنحت جائزة تمبلتون لـ 47 شخصية عالمية من علماء وفلاسفة وشخصيات قيادية إصلاحية، من أبرزهم الأم تريزا في العام 1973، والدالاي لاما في العام 2012، والقس ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا السابق في العام 2013.

وبادر بهذه الجائزة رجل الأعمال الراحل الأمريكي من أصل بريطاني، السير جون تمبلتون، الذي نشط في مجال الأعمال الخيرية والاهتمام بالفكر والفلسفة الدينية، وتدير الجائزة مؤسسة تمبلتون التي تتخذ من مدينة كونشوهوكين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية مقرا لها.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية