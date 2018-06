الوليد بن طلال يمازح ابنته ريم قبيل انطلاقها وهي تقود السيارة (فيديو)

واخيراً!

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق



Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDrivingpic.twitter.com/rXHPUx79fu