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الوليد بن طلال يمازح ابنته ريم قبيل انطلاقها وهي تقود السيارة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الوليد بن طلال يمازح ابنته ريم قبيل انطلاقها وهي تقود السيارة (فيديو)
AFP FAYEZ NURELDINE
ريم ابنة الأمير الوليد بن طلال، الرياض ، في 1 يوليو 2015
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نشر رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال مساء السبت مقطعا مصورا لابنته ريم وهي تقود سيارتها بعد نفاذ الأمر الملكي السعودي الذي أتاح للمرأة قيادة السيارة في السعودية.

ويظهر الوليد بن طلال في فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع تويتر برفقة حفيداته وابنته ريم وهي تقود السيارة ويشجعها، ويثني على قيادة المملكة لسماحها للمرأة السعودية بقيادة السيارة، معتبرا ذلك إنجازا عظيما يسجّل في تاريخ المملكة وقيادتها.

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وكتب الوليد معلقا على المقطع: "مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في الرياض".

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ اليوم، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

المصدر: تويتر

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