شاهد.. أول فنانة خليجية تقود السيارة في شوراع السعودية!

قادت الفنانة الخليجية نوال الكويتية سيارتها في شوارع العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد ساعات على نفاذ الأمر الملكي السعودي الذي أتاح للمرأة قيادة السيارة في السعودية.

ونشرت قناة "روتانا" مقطعا مصورا مساء السبت للفنانة نوال وهي تقود سيارتها وتشيد بالقرار الملكي السعودي.

هل تعلم :-

ان الفنانة #نوال_الكويتية هي اول فنانة خليجية

تقف على مسرح في السعودية

وهل تعلم :- ان الفنانة نوال الكويتية هي اول أمرأة كويتية #تقود السيارة في #السعودية وتحديدا في قلب العاصمة #الرياض#حفل_نوال_الكويتية_بالرياض#المراه_السعوديه_تسوق@salhendi@NAWALalq8iyapic.twitter.com/TKB8LBzZMY — Rotana Music (@RotanaMusic) ٢٣ يونيو ٢٠١٨

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وأشارت القناة إلى أن الفنانة الكويتية أصبحت أول فنانة خليجية تجلس خلف المقود بعد صدور القرار الملكي رقم (905) الذي يسمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبات في عموم المملكة.

المصدر: تويتر