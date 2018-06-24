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شاهد.. أول فنانة خليجية تقود السيارة في شوراع السعودية!

مجتمع

شاهد.. أول فنانة خليجية تقود السيارة في شوراع السعودية!
Reuters Hamad I Mohammed
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قادت الفنانة الخليجية نوال الكويتية سيارتها في شوارع العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد ساعات على نفاذ الأمر الملكي السعودي الذي أتاح للمرأة قيادة السيارة في السعودية.

ونشرت قناة "روتانا" مقطعا مصورا مساء السبت للفنانة نوال وهي تقود سيارتها وتشيد بالقرار الملكي السعودي.

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وأشارت القناة إلى أن الفنانة الكويتية أصبحت أول فنانة خليجية تجلس خلف المقود بعد صدور القرار الملكي رقم (905) الذي يسمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبات في عموم المملكة.

المصدر: تويتر

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