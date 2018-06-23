أنقرة: اتفاقية منبج ستبعث الثقة بواشنطن

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الاتفاقية التي توصلت إليها بلاده مع الولايات المتحدة حيال منطقة منبج السورية، ستساعد في إعادة بناء ثقة بلاده بواشنطن.

وقال أوغلو، في حديث لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "توصلنا إلى خارطة طريق مع الولايات المتحدة حول الملف السوري لضمان الأمن في منطقة منبج.. هذا سيساعد على إعادة بناء الثقة المفقودة للأسف (تجاه واشنطن) بسبب دعم أمريكا لمنظمة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي"، مشيرا إلى أنه يعمل مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وحول بقاء الجيش التركي في الأراضي السورية، قال أوغلو: "سيتعاون الجيشان التركي والأمريكي في منبج، وفي ما يتعلق بالمناطق الأخرى لمن سنتركها؟ إذا انسحبنا ربما يعود إليها تنظيم داعش، أو منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابيون، وربما النظام السوري".

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وتابع: "في الوقت الراهن البقاء في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي يحمل أهمية بالنسبة لسوريا وأمن بلادنا، وهو ما يساعد أيضا في عودة اللاجئين إلى بلادهم".

يذكر أن واشنطن وأنقرة قد توصلتا إلى اتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج مقاتلين أكراد منها وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج المسلحين منها.

المصدر: الأناضول