وسائل إعلام: القوات التركية دخلت مشارف منبج السورية

أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة أدخلت قواتها إلى مشارف مدينة منبج السورية الحدودية، بموجب الاتفاق المبرم بينها وواشنطن.

ونشرت قناة NTV التركية صورا ومقطع فيديو قيل إنها تظهر عناصر الجيش التركي أثناء دخولهم محيط منبج، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت كجزء من خريطة الطريق المتفق عليها بين وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة، مولود جاويش أوغلو ومايك بومبيو، بخصوص المدينة الحدودية التي أصبحت سبب التوتر الملموس بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أعلن أمس أن خروج عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا من منبج سيتم في غضون 90 يوما، حسب الاتفاق المبرم.

المصدر: NTV