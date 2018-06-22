الخارجية والدفاع الروسيتان تجددان نفي مزاعم استخدام دمشق للكيميائي

مع اقتراب موعد اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقرر الأسبوع المقبل في لاهاي، قدمت موسكو مجددا أدلة وبراهين على زيف المزاعم حول استخدام دمشق للكيميائي.

زاخاروفا: الأجهزة التي سنعرضها استخدمت من قبل الإرهابيين في سوريا وهي يدوية لكنها خطيرة

زاخاروفا: جزء من هذه المعدات صنع في الغرب وسنقدم أدلة على وصولها من أوروبا

الدفاع الروسية: نتائج التحقيقات بشأن الهجمات بسوريا غير مهنية وهي تعتمد على الترجيح دون أدلة

الدفاع الروسية: معلومات لجنة التحقيق كانت تؤخذ من جماعة الخوذ البيضاء وهي مفبركة

الدفاع الروسية: التحقيق أثبت أن دوما لم تشهد أي هجوم كيميائي من قنبلة أسقطت من الجو بل الخبر كله مفبرك

الدفاع الروسية: نعتقد أن الخوذ البيضاء قاموا بوضع المواد الكيماوية قبل فترة من الهجوم المزعوم

الدفاع الروسية: لم نكتشف آثار مواد سامة في أجساد المتعرضين للهجمات الكيماوية المزعومة