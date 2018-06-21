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فصل مسؤول إعلامي مصري لإهانته رئيس البلاد على فيسبوك

أخبار العالم العربي

فصل مسؤول إعلامي مصري لإهانته رئيس البلاد على فيسبوك
Globallookpress
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قضت المحكمة التأديبية في مصر، الأربعاء، بمعاقبة علي حسنين أبو هميلة، مدير التسجيلات الخارجية لقناة النيل للدراما، في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بالفصل من وظيفته.

وفصل المسؤول من وظيفته لاتهامه بالخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة بكتابة عبارات حملت إهانة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى النيابة الإدارية، يتهم فيه أبو هميلة بنشر عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية، على خلفية قضية تيران وصنافير.

وكانت النيابة قد وجهت للمدعى عليه اتهامات بسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، ومخالفة القواعد والتعليمات وأحكام القانون، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بكتابة ونشر عبارات مهينة وغير لائقة في حق رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

المصدر: الشروق

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