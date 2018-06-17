وزارة الصحة بصنعاء: قصف التحالف غرفة عملياتنا جريمة حرب

وصفت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ اليمنية استهداف التحالف، أمس السبت، غرفة عملياتها في حرم مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة، بأنه جريمة حرب واستخفاف بكل المواثيق والقوانين الدولية.

وجاء في بيان صدر عن الصحة اليمنية نشرته وكالة "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيون": "ندين ونستنكر بشدة الاستهداف المباشر لتحالف العدوان، غرفة عمليات مكتب الصحة في الحديدة والذي أدى إلى أضرار بالغة، وسبب هلعا في أوساط الكادر الطبي العامل في المستشفى ومغادرة الفريق الأجنبي للهيئة التي تمثل أهم وأكبر مستشفى مرجعي في محافظة الحديدة، ويتم الاعتماد عليها كليا في استقبال ومواجهة الحالات الطارئة والحرجة".

وأضاف: "كل ذلك يتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة الذين يتباكون ليلا ونهارا على الوضع الإنساني في الحديدة، بينما يصمون آذانهم عما يقوم به تحالف (العدوان) من جرائم إنسانية تدمي لها القلوب في استهتار غير مسبوق".

كما أشارت الوزارة إلى "أن استهداف مركز عمليات مكتب الصحة يأتي ضمن سلسلة استهداف ممنهج للمرافق والبنى التحتية الصحية والتي طالت أكثر من 400 مرفق صحي بينها مستشفيات حيوية ومرافق تديرها منظمات دولية ومصانع أوكسجين وأكثر من 62 وحدة إسعاف".

وكانت قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف العربي قد أطلقت الأربعاء الماضي عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة الحوثيين.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا