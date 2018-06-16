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الصور الأولى لمطار الحديدة بعد سيطرة القوات الحكومية عليه

أخبار العالم العربي

الصور الأولى لمطار الحديدة بعد سيطرة القوات الحكومية عليه
twitter/ @Br3_7
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نشر ناشطون يمنيون وبعض وسائل الإعلام العربية الصور الأولى لمطار الحديدة غرب اليمن بعد انتزاع القوات الحكومية السيطرة عليه من الحوثيين.

وتظهر الصور المرافق والمباني المدمرة في حرم المطار حيث تم انتشار عناصر من القوات اليمنية الحكومية لتطهير الأرض من الألغام والمتفجرات.

sabq.org
الصور الأولى لمطار الحديدة بعد سيطرة القوات الحكومية عليه

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منظر لمدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، اليمن، 14 يونيو 2018 القوات الموالية لهادي تعلن سيطرتها على مطار الحديدة

وكانت قد سيطرت قوات الجيش اليمني، الموالي للحكومة المعترف بها دوليا بزعامة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وما يسمى بالمقاومة الشعبية المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم، على مطار الحديدة الدولي، الذي كان منذ العام 2014 تحت سيطرة مقاتلي جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيا الحوثي، والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

المصدر: تويتر + سبق

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