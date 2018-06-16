الصور الأولى لمطار الحديدة بعد سيطرة القوات الحكومية عليه

نشر ناشطون يمنيون وبعض وسائل الإعلام العربية الصور الأولى لمطار الحديدة غرب اليمن بعد انتزاع القوات الحكومية السيطرة عليه من الحوثيين.

وتظهر الصور المرافق والمباني المدمرة في حرم المطار حيث تم انتشار عناصر من القوات اليمنية الحكومية لتطهير الأرض من الألغام والمتفجرات.

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قبل قليل جولة في #مطار_الحديدة، ويظهر في المشاهد برج المراقبة،، وما تتحدث به وسائل إعلام #نعاج_الخليج مجرد زقرعة كذابة... pic.twitter.com/CO6mqzqHH0 — علي شرف المحطوري (@2011arabrevolut) 16 июня 2018 г.

جاري تمشيط المطار من الداخل وان شاء الله اليوم صيد ثمين يتم الإعلان عن مقتله أو اسره المطار بداخله قناديل كبيره تحاول تحريض الزنابيل على الصمود "@rashidmabkhoot — الحديدة الآن🇾🇪 (@ALHodeidah_now) 16 июня 2018 г.

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وكانت قد سيطرت قوات الجيش اليمني، الموالي للحكومة المعترف بها دوليا بزعامة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، وما يسمى بالمقاومة الشعبية المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم، على مطار الحديدة الدولي، الذي كان منذ العام 2014 تحت سيطرة مقاتلي جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيا الحوثي، والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".

المصدر: تويتر + سبق