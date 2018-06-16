القوات الموالية لهادي تعلن سيطرتها على مطار الحديدة

أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم السبت، أنه تم إحكام السيطرة على مطار الحديدة، وطرد المقاتلين الحوثيين منه.

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قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار #الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة



*المركز الإعلامي للقوات المسلحة — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) June 16, 2018

وقال المركز في بيان، إن الفرق الهندسية باشرت بتطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

وقد أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق أن مطار الحديدة بات تحت السيطرة النارية، وأن مقاتلي جماعة "أنصار الله" الحوثيين محاصرون داخل أسوار المطار.

ويتمتع مطار الحديدة، جنوب المدينة، بأهمية استراتيجية، فهو يبعد أقل من 10 كيلومترات فقط عن مينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر موانئ اليمن، الذي لا يزال تحت سيطرة الحوثيين.

وبجوار مطار الحديدة، وهو من أهم المطارات اليمنية، توجد قاعدة جوية عسكرية كانت تتمركز فيها عدة ألوية دفاع جوية، قبل أن يسيطر عليها الحوثيون.

ويسعى الجيش اليمني والتحالف العربي إلى السيطرة على الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء، وقطع إمدادات الحوثيين من هذا الطريق الحيوي.

ومع احتدام المعارك في الحديدة تتصاعد أصوات المحافل الدولية والمنظمات الإنسانية، المحذرة من تداعيات القتال على الأوضاع الإنسانية للمدنيين في اليمن.

المصدر: وكالات