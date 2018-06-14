حفتر يأمر بالتحقيق في مقطع مصور لعملية إعدام ميداني بدرنة!

أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بإجراء تحريات دقيقة في مقطع مصور متداول في الإنترنت يظهر ممارسات مخالفة للقانون.

وكان مقطع فيديو تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق عملية إعدام ميدانية بحق اثنين من المسلحين في درنة، من قبل مجموعة ترتدي زيا عسكريا.

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وذكر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري على صفحته في الفيسبوك أن المشير وجه "تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص".

كما طلب القائد العام للجيش الليبي "التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإنترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين، وإحالة نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لتطبيق القانون. وطالبهم كذلك بإحالة موقف فوري عن كل حالة قبض يحوي معلومات دقيقة عن المقبوض عليه، والإجراءات التي تمت حياله".

المصدر: الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي

محمد الطاهر