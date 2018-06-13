الجيش الليبي يرصد فرار "أشباح" المسلحين في درنة!

اقتحمت وحدات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أحد أهم أحياء مدينة درنة، ورصدت مناظيره لحظة فرار المسلحين وتواريهم بعيدا عن أعين الجيش.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي بأن المسلحين الذين وصفتهم بـ"التكفيريين" فروا تحت وطأة نيران الجيش الليبي بعد أن اقتحم الجنود، شيحا الشرقية، إحدى أهم أحياء المدينة.

وأظهر تسجيل مصور للإعلام الحربي، خيالات المسلحين الذين بدوا مثل الأشباح أثناء هروبهم وتواريهم أمام تقدم وحدات الجيش في أحياء درنة.

المصدر: الإعلام الحربي على الفيسبوك

محمد الطاهر