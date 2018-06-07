لحظة إصابة جندي ليبي برصاص قناص في درنة!

نشر الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة أحد أفراد الجيش برصاص قناص في أحد محاور القتال بمدينة درنة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي أن الجندي المصاب بخير وصحته الآن جيدة.

يذكر أن وحدات الجيش الليبي تنفذ عمليات عسكرية في مدينة درنة منذ مدة لانتزاعها من قبضة جماعات مسلحة توصف بالمتطرفة وبأنها قريبة من تنظيم "القاعدة".

وقد نجحت قوات الجيش مؤخرا في السيطرة على مناطق حيوية في محيط المدينة ودخلت إلى عدد من أحيائها.

ويقوم الجيش الليبي الآن بمطاردة فلول المسلحين داخل درنة، فيما كانت أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي بقياد المشير خليفة حفتر مؤخرا أن قواتها حررت أكثر من 75% من أراضي المدينة.

المصدر: الإعلام الحربي على الفيسبوك

محمد الطاهر