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الداخلية العراقية: استخدم البنزين في حريق مخازن مفوضية الانتخابات

أخبار العالم العربي

الداخلية العراقية: استخدم البنزين في حريق مخازن مفوضية الانتخابات
Reuters Stringer .
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قالت وزارة الداخلية العراقية، إن تقرير الأدلة الجنائية الأولي كشف أن إحراق مخازن مفوضية الانتخابات في منطقة الرصافة شرقي العاصمة بغداد، تم باستخدام مادة البنزين.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية، سعد معن، إن "حريق مخازن المفوضية متعمد.. تقرير الأدلة الجنائية الأولي بين استخدام مادة البنزين في الحريق".

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وأشار معن إلى استمرار التحقيقات لحين الوصول إلى النتيجة والإعلان عنه في وسائل الإعلام.

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وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وجه أوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات على مخازن مفوضية الانتخابات، مؤكدا ملاحقة "العصابات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات".

المصدر: وكالات

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