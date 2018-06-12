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العبادي يعلن معارضته لإعادة الانتخابات البرلمانية

أخبار العالم العربي

العبادي يعلن معارضته لإعادة الانتخابات البرلمانية
Reuters Alaa Al-Marjani
حيدر العبادي
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أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن معارضته إعادة الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الشهر الماضي، مشددا على أنه ليس للبرلمان أوالحكومة صلاحية إلغاء نتائجها.

وقرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة العبادي، تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين حول حالات التجاوز والتزوير في الانتخابات.

وتطرق العبادي إلى الحريق الذي اندلع في أحد مخازن المفوضية العليا للانتخابات في الرصافة شرقي بغداد قبل أيام، معلنا أن التقرير الأولي للتحقيق يشير إلى أن الحريق متعمد.

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المصدر: وكالات

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