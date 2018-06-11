بغداد: توقيف 4 أشخاص بتهمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق توقيف 4 أشخاص بتهمة الضلوع في حرق مخازن المفوضية العليا للانتخابات في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، ثلاثة منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات".

وأضاف البيان "بهذه المناسبة يكرر مجلس القضاء الأعلى تحذيره لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات، إذ سوف تتخذ أقصى العقوبات بحقه".

المصدر: وكالات