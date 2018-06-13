أنصار الله: مقتل وإصابة أكثر من 30 فردا من قوات هادي جنوبي الحديدة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن مقتل وجرح أكثر من 30 فردا من قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، بهجوم شنته الجماعة على مواقع عسكرية جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء، قوله إن مسلحي جماعة أنصار الله شنوا هجوما واسعا على مواقع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مثلث العدين شرق مديرية حيس جنوب الحديدة، أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا وجريحا في صفوف قوات هادي، وإعطاب 6 مدرعات بطواقمها، و5 آليات قتالية​​​.

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وأشار المصدر إلى "إحباط مسلحي أنصار الله هجومين شنتهما قوات الرئيس هادي على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة".

وأضاف أن "قوات هادي نفذت الهجوم الأول من اتجاه الصحراء، بغطاء جوي وبحري مكثف من التحالف، كما شنت هجوما آخر من اتجاه الساحل، وتمكن مسلحو أنصار الله من كسر الهجومين"، مشيرا إلى "مقتل وإصابة العديد من قوات الرئيس هادي بكسر مسلحي أنصار الله هجوما على مواقع عسكرية في منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا في الحديدة".

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وأطلق الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف، فجر اليوم الأربعاء عملية "النصر الذهبي" لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من "الحوثيين".

المصدر: سبوتنيك