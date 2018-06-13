هادي يدعو الجيش والتحالف العربي للحسم العسكري في تحرير الحديدة

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، الجيش الوطني و"المقاومة الشعبية" مدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى الحسم العسكري في تحرير مدينة الحديدة.

وقال هادي إن الأمور في الحديدة وصلت إلى "درجة الكارثة الإنسانية التي لا يمكن السكوت عليها، جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن"، بحسب بيان نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتابع الريئس اليمني مشددا: "قدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري إلا أننا لا يمكننا أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية" في إشارة إلى الحوثيين.

وأكد هادي أن الحكومة اليمنية وحلفاءها كانوا ولا يزالو يسعون إلى الحل السلمي المستند إلى المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2261.

وتأتي هذه الدعوة من الرئيس اليمني في وقت تستعد فيه القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي إلى إطلاق معركة "تحرير الحديدة" بعد أن وصلت إلى مشارف مطار المدينة.

وقبل ذلك أكدت الحكومة اليمنية أنها استنفذت كافة الوسائل السياسية والسلمية لإخراج قوات الحوثيين من ميناء الحديدة.

المصدر: وكالة "سبأ"