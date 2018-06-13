التحالف العربي يطلق "معركة النصر الذهبي" في الحديدة

أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عملية "النصر الذهبي" لإستعادة مدينة الحديدة من سيطرة الحوثيين.

ويقود التحالف العربي حاليا مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عملية عسكرية تهدف لاستعادة ميناء الحديدة وعموم المحافظة من الحوثيين.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر عسكرية تأكيدها مقتل نجل محافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين حسن هيج في قصف لطيران التحالف على مواقع في نقطة قضبه.

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وأعلنت الحكومة اليمنية صباح اليوم أن الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي، بدأ هجوما على مدينة الحديدة غربي البلاد، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي إن "طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية لقوات الجيش اليمني التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر".

المصدر: وكالات