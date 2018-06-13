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الحكومة اليمنية تعلن بدء عملية عسكرية في الحديدة

الجيش اليمني يبدأ اقتحام الحديدة بغطاء من قبل التحالف العربي

أخبار العالم العربي

الجيش اليمني يبدأ اقتحام الحديدة بغطاء من قبل التحالف العربي
Reuters Fawaz Salman
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بدأ الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما على مدينة الحديدة غربي البلاد، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.

وذكرت الحكومة اليمنية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي الثلاثاء أن طائرات وسفن التحالف تنفذ ضربات تستهدف تحصينات الحوثيين دعما للعمليات البرية لقوات الجيش اليمني التي احتشدت جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر.

يتبع...

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