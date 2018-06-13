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مقتل 4 مدنيين بقصف طائرات التحالف بريف الحسكة

أخبار العالم العربي

مقتل 4 مدنيين بقصف طائرات التحالف بريف الحسكة
AFP YOUSSEF KARWASHAN
معارك في الحسكة (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر أهلية بمقتل 4 مدنيين وإصابة امرأة نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي لقرية الحردان بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

جاء ذلك بعد يوم من مقتل 12 مدنيا آخر جراء قصف طيران التحالف لمنازل المدنيين في قرية تل الشاير بريف الحسكة، حسب "سانا".

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع حمّلت "سانا" طيران التحالف مسؤولية قتل 18 لاجئا عراقيا جلهم من النساء والأطفال في قرية خويبيرة جنوب شرقي مدينة الشدادي جنوب الحسكة، بينما نفى التحالف استهدافه المدنيين في الحسكة جراء العمليات التي ينفذها ضد عناصر "داعش" هناك.

المصدر: وكالات

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