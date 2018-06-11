التحالف الدولي ينفي استهدافه المدنيين في الحسكة

نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن التقرير الذي نشرته وكالة "سانا" السورية حول مقتل 18 مدنيا جلهم نساء وأطفال من اللاجئين العراقيين بقصف جوي شنته طائراته على ريف الحسكة.

وادعى الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف أن تقرير التلفزيون السوري "مفبرك"، وأضاف: "لم نرصد إصابة أو مقتل أي مدنيين جراء ضربات التحالف في الحسكة اليوم".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرا تؤكد فيه وجود أدلة على أن التحالف انتهك القانون الدولي في بعض ضرباته في الرقة العام الماضي وعرض حياة المدنيين للخطر، ولكن التحالف رفض هذا التقرير زاعما أنه يطبق "معايير صارمة لعمليات الاستهداف ويقوم بجهود غير عادية لحماية غير المقاتلين".

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المصدر: رويترز