السيسي يحضر إفطار الأسرة المصرية

حضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم أمس، الثلاثاء 13 يونيو، إفطار الأسرة المصرية الذي أصبح تقليدا سنويا يشارك فيه مختلف الفئات من الشعب.

وقد نشر الحساب الرسمي للرئيس المصري على موقعي تويتر وفيسبوك أنباء وصورا عن الإفطار الذي شارك فيه كبار رجال الدولة وإعلاميون ورؤساء الأحزاب ورياضوين وشيوخ القبائل ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

حضر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إفطار الأسرة المصرية، والذي شارك فيه مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلامين ورؤساء الأحزاب وأبطال مصر من الرياضيين وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة. pic.twitter.com/j6XfLbxk2N — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 12 июня 2018 г.

وعقب الإفطار دعا الرئيس السيسي جميع أفراد الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته إلى الوقوف على جبهة واحدة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية حيث قال أن "كل هذه التحديات والمصاعب تصبح أمرا سهلا ويسيرا إذا ما تحمل المصريون هذه الظروف"، كما أضاف الرئيس المصري أنه "لكي نكون دولة حقيقية ومتقدمة، فعلينا أن نتألم ونقاسي، فليس هناك من سبيل لكي نحقق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات طموحة إلا العمل الجاد والمضني".

كما رد السيسي على من يقول غير ذلك بأن يتقدم ليشغل مكان رئيس الجمهورية وليقل ما يتعين "علينا" فعله، مؤكدا أن المسئولية تقع "علينا جميعا".

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كذلك تناول الرئيس المصري ما تتحمله الميزانية العامة للدولة من أعباء لتقدم الدعم للمواطنين ومحدودي الدخل بوجه خاص، حيث أوضح أن الدولة المصرية تتحمل سنويا 332 مليار جنيه مصري (18.6 مليون دولار أمريكي) كدعم سنوي بخلاف ما تتحمله من أجور للعاملين بالدولة.

وطالب الرئيس المواطنين بأن يكون لديهم إدراك بالموقف الذي تمر به الدولة، والذي دفعه أن يتخذ قرارات صعبة ضرورية للإصلاح الاقتصادي، وألا يؤجل القرارات الصعبة اللازمة للإصلاح الاقتصادي للأجيال التالية.

المصدر: المصري اليوم

محمد صالح