بالصور.. اعتراف الكردي قاتل الفتاة الألمانية بذنبه

اعترف الشاب الكردي الذي جرى إيقافه منذ يوم واحد بتهمة قتل فتاة ألمانية، إثر هربه إلى إقليم كردستان العراق بارتكابه الجريمة.

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وقال قائد شرطة دهوك طارق أحمد اليوم السبت إن: "الشاب علي بشار البالغ من العمر 20 عاما وهو من كردستان، اعترف خلال التحقيق معه بعد إيقافه بقتل الفتاة الألمانية".

لكن بشار أعطى رواية مختلفة عن الأحداث للمحققين الأكراد، حيث قال: "إن الفتاة كانت صديقته، لكن اندلع بينهما شجار، وقتلها بعد أن هددته بالاتصال بالشرطة".

وكانت ألمانيا أعلنت أن شابا عراقيا يشتبه بأنه قتل فتاة ألمانية، أوقف أمس الجمعة في شمال العراق بعدما فر إلى هذه المنطقة، ما أثار استياء واسعا.

وبعد أقل من 24 ساعة على كشف هويته، قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إن بشار "أوقف من قبل قوات الأمن الكردية في شمال العراق".

ووصل المتهم إلى ألمانيا في أكتوبر 2015 في أوج أزمة المهاجرين. ويشتبه بأنه اغتصب وقتل بين 22 و23 مايو 2018 فتاة تدعى سوزانا فيلدمان (14 عاما) في فيسبادن غرب ألمانيا، بحسب الشرطة.

وقال مصدر في الشرطة الألمانية إن الشاب الذي رفض طلبه للجوء في ديسمبر 2016، غادر ألمانيا في الثاني من يونيو الماضي مع كل عائلته، بينما لم تكن الشبهات تحوم بعد حوله، على متن طائرة متجهة من دوسلدورف إلى إسطنبول، ثم إلى أربيل العراقية جوا أيضا.

المصدر: أ ف ب