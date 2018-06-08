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كردستان العراق.. القبض على المشبوه باغتصاب وقتل يافعة ألمانية

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كردستان العراق.. القبض على المشبوه باغتصاب وقتل يافعة ألمانية
Reuters Thorsten Wagner
موقع العثور على جثة الفتاة الضحية
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أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن الشاب العراقي المشبوه باغتصاب وقتل فتاة في الـ14 من عمرها في ألمانيا، قد اعتقل في شمالي العراق صباح اليوم.

وقال زيهوفر في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن الكردية في كردستان العراق اعتقلت الشاب، الذي قالت الشرطة إن اسمه علي بشار، بناء على طلب من الشرطة الاتحادية الألمانية، بعد أن فر مع أسرته قبل أيام.

والفتاة الضحية، سوزانا فيلدمان كانت يهودية، فيما حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من ربط الجريمة بدوافع معاداة السامية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى الإبلاغ عن اختفاء الفتاة التي تتحدر من مدينة ماينتس قرب فرانكفورت في 22 مايو، وأكدت أنه تم العثور على جثتها الأربعاء الماضي في منطقة غابات قرب خط للسكك الحديدية.

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الشرطة عن موقع الجريمة ألمانيا تشتبه بأن مهاجرا عراقيا اغتصب فتاة وقتلها وفر عائدا إلى بلاده

المصدر: رويترز

علي جعفر

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