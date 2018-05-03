تحطم مقاتلة روسية قبالة سواحل مدينة جبلة في سوريا ومقتل طياريها
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من نوع "SU-30" تحطمت، صباح الخميس، في تمام الساعة 09:45، قبالة سواحل مدينة جبلة السورية، عقب إقلاعها من قاعدة حميميم، وأن طياريها لقيا مصرعهما.
تحطم طائرة حربية روسية قبالة شاطئ مدينة جبلة.#أحرار_ديرالزورpic.twitter.com/mtQBYIQVtN— أحرار ديرالزور (@AhrarDeirEzzor) 3 mai 2018
وحسب المعطيات الأولية، رجحت وزارة الدفاع أن يكون سبب تحطم الطائرة، دخول طائر إلى محركها، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي إطلاق نار.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الطيارين حاولا حتى آخر لحظة تجنب سقوطها.
المصدر:RT
نادر همامي
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