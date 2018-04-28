الدول الضامنة: سنواصل العمل بصيغة أستانا ولا بديل عنها

أكدت موسكو وطهران وأنقرة على أهمية وفاعلية صيغة أستانا للتسوية في سوريا واتفقوا على خطوات ملموسة لإعادة عملية التسوية السورية إلى مسارها.

جاء إعلان العواصم الثلاث هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود جاويش أوغلو في موسكو اليوم.

وفيما يلي أهم ما ورد في تصريحات الوزراء الثلاثة:

لافروف:

الهجوم الثلاثي على سوريا أعاد جهود التسوية إلى الوراء، لكننا سنواصل هذه الجهود واتفقت الدول الضامنة على اتخاذ إجراءات ملموسة سواء بصورة جماعية أو فردية للعودة بالتسوية إلى الأهداف التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254

لن نسمح بتقسيم سوريا وفقا لخطوط طائفية وعرقية

الدول الضامنة تعتبر أن مطالبة المعارضة السورية بتغيير الحكم في دمشق شرطا مسبقا لاستئناف مفاوضات جنيف، موقف غير بناء

هناك من يحاول إضعاف أستانا

دي ميستورا ينتقد عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بسبب تعرضه للضغط، ونستغرب هذا الوضع

سنواصل محاربة الإرهابيين في سوريا بلا هوادة، حتى في مناطق وقف التصعيد، وعلى الأمم المتحدة إرسال إشارة واضحة للمعارضة السورية بضرورة الابتعاد عن الإرهابيين

موسكو تحث دمشق على إبداء مرونة أكثر والاستجابة البناءة في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

ظريف:

حلبة أستانا هي الصيغة الوحيدة التي تفيد تحقيق السلام وإطلاق الحوار بين الأطراف المتصارعة في سوريا

نسعى لحل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، وعلى جميع الأطراف الإقرار باستحالة الحل العسكري وحتمية الحل السياسي

ممارسات واشنطن في سوريا تسفر عن تصعيد التوتر وتهدد استقلال سوريا السياسي ووحدة أراضيها

ندين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف كان، ونطالب بتحقيق مستقل في حالات استخدام الكيميائي المفترضة في سوريا

جاويش أوغلو:

نعارض محاولات عزل صيغة أستانا، التي تعتبر المبادرة الوحيدة ذات الفاعلية

نؤكد ضرورة الحفاظ على صيغة أستانا وسنواصل العمل من خلالها

مؤتمر سوتشي أعطى زخما جديدا لعملية جنيف

أنقرة تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم التشكيلات الكردية في سوريا

لا بد من التحديد بدقة، من هم الإرهابيون في إدلب قبل تصفيتهم

أي حل عسكري في سوريا سيكون غير قانوني وغير مستدام

المصدر: وكالات