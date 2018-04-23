صورة.. آيات من القرآن الكريم مخطوطة على نص قبطي تاريخي

يعرض مزاد كريستي، في لندن، قصاصة مخطوطة غير مسجلة تعود إلى فترة قديمة في الإسلام للبيع، يرجح أنه تم خطها في مصر، إبان الفتح الإسلامي، وذلك يوم 26 أبريل الجاري.

وقال رومان بينغانانود، الأخصائي في الفن الإسلامي في لندن، إن المخطوطة تبين النص القبطي الذي كتب عليه بعض آيات القرآن الكريم، وهو المثال الوحيد المسجل للقرآن المكتوب فوق النص المسيحي.

يرى رومان بينغانانود أن هذه المخطوطة تعود إلى القرن الثاني للهجرة والقرن الثامن الميلادي وما قبله، وتتكون المخطوطة من تسعة أوراق صغيرة الأحجام، يقدر بيعها في المزاد بين 80 وحتى 120 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: "مواقع مصرية"