محمد بن سلمان يحتسي القهوة داخل مقهى عام في نيويورك

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان داخل مقهى في مدينة نيويورك برفقة حاكم المدينة السابق مايكل بلومبيرغ.

ولفتت وسائل الإعلام السعودية إلى أن محمد بن سلمان شرب القهوة في أحد مقاهي شبكة "ستاربكس" وسط منهاتن.

sabq.org

sabq.org

sabq.org

وعلّقت صحيفة "سبق" بالخصوص قائلة: "أظهرت صورة التقطت مؤخرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه رغم جدول الأعمال المزدحم للأمير الشاب، إلا أن البساطة ما زالت حاضرة ولها نصيبها وسط هذا الكم الهائل من المهام والمسؤوليات التي تؤسس بدورها لروح جديدة تصنع مستقبلا جديدا".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن النادلة التي قدمت فناجين القهوة لولي العهد السعودي ومرافقيه قولها: "سعدت بأن أقدم القهوة لزعماء مشاهير، وخصوصا للأمير محمد بن سلمان وبلومبيرغ".

المصدر: سبق + عكاظ

محمد الطاهر