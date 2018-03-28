"حماس" تتهم الحكومة الفلسطينية بـ"عمل لا وطني"

أدانت حركة "حماس" اليوم لقاء جمع في القدس أمس وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ونظيره الإسرائيلي حاييم كاتس.

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ووصف المتحدث الإعلامي باسم "حماس" عبد اللطيف القانون، في بيان صحفي، هذا الاجتماع بأنه "عمل لا وطني"، مشددا على أن اللقاء الذي عقد في قلب مدينة القدس استفزاز لمشاعر الفلسطينيين وتجاهل لتضحياتهم ومواقفهم الثابتة والرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع "محاولة لتفتيت حالة الإجماع الوطني الجامع" في عزل إسرائيل وسحب الاعتراف بها ومواجهة مخططاتها، مشيرا مرة أخرى إلى ضرورة قطع جميع أشكال العلاقات والتواصل مع السلطات الإسرائيلية من أي طرف كان.

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وسبق أن أكد وزير العمل الفلسطيني أن الاجتماع عقد بوساطة ألمانية، وحضره سفيرا برلين لدى كل من تل أبيب ورام الله.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها "حماس" حكومة التوافق الفلسطينية في الآونة الأخيرة، مع دخول المصالحة الوطنية الفلسطينية إلى طريق مسدود مرة أخرى.

المصدر: موقع "حماس"

نادر عبد الرؤوف