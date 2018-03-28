لقاء وزاري فلسطيني إسرائيلي بوساطة ألمانية

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، الأربعاء، اجتماعه بوزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس بوساطة ألمانية.

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وقال أبو شهلا، في بيان صحفي، إن الاجتماع عقد أمس بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.

وأوضح وزير العمل أن الاجتماع تم على خلفية وصول الطرفين الفلسطيني والألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين المالية داخل إسرائيل والمتراكمة منذ عام 1970 التي تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

وأكد المسؤول الفلسطيني تعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في الملف.

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وأضاف مأمون أبو شهلا: "لإعطاء الملف زخمه الطبيعي، عقد الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في الملف الهام بشكل رسمي".

وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وانتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين مع تل أبيب.

ويشتكي الفلسطينيون من أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، علما أنه يعمل داخل إسرائيل قرابة 48 ألف عامل فلسطيني، فيما يصل العدد مع من يعمل من دون تصاريح رسمية ومن يعمل بتصاريح تجارية إلى 100 ألف عامل.

المصدر: د ب أ