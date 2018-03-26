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ماس يؤكد لعباس دعم ألمانيا لحل الدولتين

أخبار العالم العربي

ماس يؤكد لعباس دعم ألمانيا لحل الدولتين
Reuters / Mohamad Torokman
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله
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أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، دعم بلاده الثابت لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد هايكو ماس، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية إيجاد طرق لتحريك عملية السلام وأن يكون هناك متابعة لها.

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وقال وزير الخارجية الألماني: "على المستوى الدولي نحن نعي ونعرف المسؤولية، يجب أن يكون هناك تقدم في العملية السلمية، ونعتقد أنه من الصعب وجود هذا التقدم دون الإدارة الأمريكية".

وذكر الدبلوماسي الألماني أن موقف بلاده ثابت بدعم حل الدولتين، وأن هدفها المساهمة مع المجتمع الدولي في تطبيقه حتى يعيش الناس في المنطقة بسلام وأمان.

وأشار ماس إلى أنه تحدث مع عباس عن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة وإمكانيات تحسين الوضع، لافتا إلى أن برلين ستتحدث مع شركائها لتوفير المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وأضاف: "نريد أيضا أن نشجع على عدم هدم الجسور وهذا ينطبق على عملية المصالحة الفلسطينية خاصة بعد الاعتداء على رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بغزة منتصف الشهر الجاري".

المالكي: الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطا مقبولا بيننا وبين إسرائيل 

من جهته، أكد المالكي الموقف الفلسطيني باعتبار أن الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطا مقبولا بين رام الله وتل أبيب، مضيفا أنه لا بد من مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مجموعة دولية متعددة الأطراف تلتزم بالشرعية الدولية لرعاية العملية السلمية.

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وقال المالكي: "ملتزمون كذلك بكل قرارات الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية، ونطالب بتطبيقها، ونعتقد أن مبادرة السلام العربية هي أساس جيد للمفاوضات".

وصرح أن الرئيس الفلسطيني تحدث بإسهاب عن الأوضاع في قطاع غزة، وعن المصالحة الداخلية مع حركة حماس، والجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها ونقل كامل الصلاحيات لها كي تعمل في القطاع كما تعمل تماما في الضفة الغربية.

وأفاد وزير الخارجية الفلسطيني، بأن بلاده تعول على دور ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي وعلى دور الاتحاد الأوروبي عموما في إيجاد شكل متعدد الأطراف يمكن أن يكون قادرا على توفير المناخ المناسب لإمكانية العودة للمفاوضات مع إسرائيل.

المصدر: د ب أ

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