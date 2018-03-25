نتنياهو يرحب.. ترامب يوقع قانونا يحظر تمويل السلطة الفلسطينية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، تقارير قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يمنع الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين.

وذكرت صحيفتا "إسرائيل اليوم" و"جيروزاليم بوست" إن ترامب وقع يوم الجمعة، على قانون تايلور فورس الذي يمنع الخارجية الأمريكية من تحويل مساعدات للفلسطينيين، طالما تحول السلطة الفلسطينية مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

إقرأ المزيد

وتمت المصادقة على هذا القانون، صباح الجمعة في مجلس الشيوخ، بعد حوالي 3 أشهر من تمريره في مجلس النواب الأمريكي، في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يقضي بدمجه في إطار مشروع الميزانية المؤقتة بقيمة 1.3 مليار دولار للحكومة الفدرالية.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنه من المتوقع أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس قريبا حول كيفية تنفيذ القانون.

وحتى الأربعاء لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيوقع على الميزانية لأنها تشمل أيضا تمويل برنامج لاستيعاب أطفال المهاجرين الذي يريد ترامب إلغاءه، ولكن في النهاية وقع الرئيس الأمريكي على الميزانية وعلى قانون "تايلور".

ويسود التقدير بأن هذا القانون سيؤثر على مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنظمات غير الحكومية العاملة في السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن وزارة الخارجية بدأت بالفعل بتقليص بعض المبالغ المحولة بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن هذا القانون أطلق عليه اسم تايلور فورس، نسبة إلى الطالب الأمريكي الذي كان أيضا ضابطا في الجيش الأمريكي، وقتل في يافا في مارس 2016، خلال عملية طعن بالقرب من ساحة الساعة.

نتنياهو يشيد وأبو ردينة يدين

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة الأمريكية، وصرح قائلا "إن قيام الولايات المتحدة بوقف مئات الملايين من المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية هو دلالة قوية على أن القواعد قد تغيرت".

كما رحب أعضاء الكنيست الإسرائيلي بهذا القرار واعتبروه انتصارا لهم.

من جهته دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القانون، قائلا إنه لا يسمح بإيجاد مناخ يفضي إلى سلام.

من المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حجبت في شهر يناير 2018، نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إسرائيلية