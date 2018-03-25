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الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة وقرب قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة وقرب قطاع غزة
Reuters
صورة أرشيفية
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قال مصدر عسكري اسرائيلي كبير إن الجيش سيعزز قواته بعدد من الكتائب في الضفة الغربية، وفي التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة، قبيل عيد الفصح لدى اليهود.

وأضاف المصدر: "تقرر فرض طوق أمني ومنع الفلسطينيين من دخول القدس وإسرائيل، خلال فترة عيد الفصح، الذي يستمر من 29 مارس لغاية 6 أبريل القادم".

وتابع بالقول لهيئة البث الرسمي بأن الجيش يستعد للتعامل مع المظاهرات التي تنوي حركة "حماس" تنظيمها، تحت ما يسمى بمسيرة "العودة الكبرى".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرها في الجيش، إنه سيتم "إرسال قوات خاصة تضم قناصة، وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات، وإنشاء سواتر رملية في عدد من مناطق التماس مع الفلسطينيين"​​​.

المنشورات التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية لتحذير المواطنين في غزة من الاقتراب من السياح الحدودي

ومن المقرر أن تبدأ المظاهرات، الجمعة القادمة، تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية والأربعين "ليوم الأرض"، وتشتمل الفعاليات على التخييم لبعض الوقت، على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، كرسالة لإسرائيل والمجتمع الدولي على رفض الاحتلال والتمسك بحق العودة، لتتواصل الفعاليات لغاية منتصف مايو القادم مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة (قيام اسرائيل).
هذا وصدق رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي ايزنكوت، على الخطة العملياتية، واستعرض مع قادة الجيش التعليمات الخاصة بإطلاق النار.

المصدر: سبوتنيك

رُبى آغا

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