منظمات "الهيكل المزعوم" تدعو لإخلاء الأقصى يوم الجمعة

طلبت جماعة يهودية، اليوم الثلاثاء، من المقدسيين إخلاء المسجد الأقصى في القدس الشرقية، صباح الجمعة المقبل بداعي تقديم أضحية عيد الفصح اليهودي.

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وأفادت وكالة "معا" بأن جماعات الهيكل "المزعوم" علقت فجر الثلاثاء، لافتات على أبواب المسجد الأقصى المبارك طالبت فيها المسلمين بإخلاء وترك المسجد يوم الجمعة القادم عشية عيد الفصح اليهودي، لتقديم القرابين في الأقصى.

وجاء في الملصق: "للمواطنين المسلمين المقدسيين، السلام عليكم، نحن ممثلون عن الشعب اليهودي نتوجه إليكم ونطلب منكم ترك منطقة جبل الهيكل (المسجد الأقصى) في 30 مارس 2018 في الساعة السادسة فجرا".

وأضاف: "هذا لصالح القيام بالفرض الديني اليهودي، وهو تقديم أضحية عيد الفصح في جبل الهيكل".

معا

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع ملصق مشابه على أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل حلول عيد الفصح اليهودي الذي يصادف الجمعة.

ونظمت جماعات "الهيكل المزعوم"، مساء الاثنين، طقوسا وتدريبا على ذبح قرابين الفصح اليهودي عند السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، ولأول مرة تقام هذه الطقوس على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، بدعم من الشرطة الإسرائيلية.

واستنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس إقامة الطقوس التلمودية قرب المسجد الأقصى، وقالت في بيان: "هذا يحصل لأول مرة على مر تاريخ مدينة القدس، علما أن هذه المنطقة هي وقف إسلامي وهي حق خالص للمسلمين".

من المهم الإشارة إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، كما تتعرض المقابر الإسلامية المتاخمة للمسجد الأقصى، للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: وكالات