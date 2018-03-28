"حماس" تنتقد عباس لاطمئنانه على نتنياهو!

انتقد القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، طريقة تعامل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع سكان قطاع غزة.

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وكتب أبو مرزوق على حسابه في موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنه: "في الوقت الذي يهاجم فيه عباس حركة حماس بكل وقت وحين، ويكيل لها الشتائم والاتهامات ويعاقب أهلنا في القطاع بمختلف الوسائل لا يهاجم الصهاينة".

وأضاف: "عند توعك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجده أول المتصلين للاطمئنان على صحته، وكل ما نتمناه أن يلتفت لمرضى القطاع ولا يمنع عنهم الهواء، ويعامل نتنياهو بالمثل".

وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لسلسلة من الفحوصات الطبية في مستشفى هداسا عين كرم، بعد إصابته بمرض فيروسي معتدل في الجهاز التنفسي العلوي.

وقالت وسائل إعلام عبرية ، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي، للاطمئنان على صحته.

تجدر الإشارة إلى أن عباس قرر، قبل أيام، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي اتهم حركة "حماس" بالمسؤولية الكاملة عنه.

في الوقت الذي يهاجم محمود عباس حماس في كل وقت وحين، ويكيل لها الشتائم وألاتهامات، ويعاقب اهلنا في قطاع غزة بمختلف الوسائل، ولا يهاجم الصهاينة وعند توعك نتنياهو تجده اول المتصلين للأطمئنان على صحته، وَكُل ما نتمناه أن يلتفت لمرضى القطاع ولا بمنع عنهم الهواء، ويعامل نتنياهو بالمثل. — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) 27 mars 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا