خروج 128 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن 128 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية في 28 فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن 25.5 ألف شخص خرجوا من مدينة دوما في الغوطة الشرقية عبر مخيم الوافدين، منذ بداية الهدنة.

وأكدت الوزارة في بيان أن عمليات خروج المدنيين من الغوطة الشرقية ما تزال مستمرة، بإشراف المركز الروسي للمصالحة ومنظمة الهلال الأحمر السوري.

وأشار البيان إلى أن العسكريين الروس وزعوا، أمس الثلاثاء، 1300 وجبة غذاء ساخنة و1000 سلة غذائية على المدنيين في معبر الوافدين.

وتتواصل عملية خروج مسلحي "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" من الغوطة الشرقية حيث غادر الآلاف من مسلحي التنظيمين وعائلاتهم بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر استعدادا لانتقالهم إلى إدلب.

المصدر: وكالات

نادر همامي