السعودية تقرر إرسال جثمان المصري ضحية صواريخ الحوثيين إلى وطنه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k17s
وجه نائب أمير محافظة الرياض السعودية، بدفن المواطن المصري، عبد المطلب أحمد، في مصر، والذي قتل بشظايا صاروخ باليستي أطلقه مساء أمس الأول الحوثيون من الأراضي اليمنية.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الأمير قوله، خلال زيارته لمصابي الصاروخ بمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة الرياض: "إن شاء الله تم بإذن الله، وأنتم منا وفينا، نحن كلنا فداها".
وذكرت "سبق" أن توجهيات الأمير جاءت استجابة لطلب أسرة الضحية، وذلك بحضور السفير المصري بالمملكة، ناصر حمدي.
المصدر: صحيفة سبق
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)