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السعودية تقرر إرسال جثمان المصري ضحية صواريخ الحوثيين إلى وطنه

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السعودية تقرر إرسال جثمان المصري ضحية صواريخ الحوثيين إلى وطنهجثمان المواطن المصري
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وجه نائب أمير محافظة الرياض السعودية، بدفن المواطن المصري، عبد المطلب أحمد، في مصر، والذي قتل بشظايا صاروخ باليستي أطلقه مساء أمس الأول الحوثيون من الأراضي اليمنية.

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ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن الأمير قوله، خلال زيارته لمصابي الصاروخ بمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة الرياض: "إن شاء الله تم بإذن الله، وأنتم منا وفينا، نحن كلنا فداها".

وذكرت "سبق" أن توجهيات الأمير جاءت استجابة لطلب أسرة الضحية، وذلك بحضور السفير المصري بالمملكة، ناصر حمدي.

المصدر: صحيفة سبق

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