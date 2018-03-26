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الصور الأولى للمصري ضحية الصواريخ الحوثية على الرياض

أخبار العالم العربي

الصور الأولى للمصري ضحية الصواريخ الحوثية على الرياض
تويتر
مقتل مصري وإصابة اثنين آخرين بقصف حوثي على الرياض
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للضحية المصري، الذي قتل نتيجة لسقوط شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن على العاصمة السعودية الرياض.

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وأعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية، نتيجة لسقوط إحدى شظايا الصواريخ على مكان إقامتهم.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.

ومنذ نوفمبر الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض أن دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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