الصور الأولى للمصري ضحية الصواريخ الحوثية على الرياض

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للضحية المصري، الذي قتل نتيجة لسقوط شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن على العاصمة السعودية الرياض.

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وأعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية، نتيجة لسقوط إحدى شظايا الصواريخ على مكان إقامتهم.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.

ومنذ نوفمبر الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض أن دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها.

مقتل مصري بالسعودية ويدعى "عبدالمنطلب حسين"ويعمل سائق جراء سقوط عدة صواريخ حوثية على احياء سكنية بالرياض .#الرياض_الان

صورة القتيل👇 pic.twitter.com/TPvJaSsp9S — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) 26 mars 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا