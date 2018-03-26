الصور الأولى للمصري ضحية الصواريخ الحوثية على الرياض
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للضحية المصري، الذي قتل نتيجة لسقوط شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن على العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، عن مقتل مقيم وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية، نتيجة لسقوط إحدى شظايا الصواريخ على مكان إقامتهم.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ السبعة التي كانت موجهة نحو العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران.
ومنذ نوفمبر الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ عديدة على السعودية، أكدت الرياض أن دفاعاتها الجوية اعترضتها كلها.
#استشهاد_مقيم وإصابة اثنين آخرين في #الرياض إثر سقوط شظايا من #صواريخ_بالستيةhttps://t.co/JtTMUt7Mbp#الرياض_الان#صوت_انفجار_بالرياض#المملكه_يحميها_ابنايها#الدفاع_الجويpic.twitter.com/c628Qp5tyV— اخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) 25 mars 2018
مقتل مصري بالسعودية ويدعى "عبدالمنطلب حسين"ويعمل سائق جراء سقوط عدة صواريخ حوثية على احياء سكنية بالرياض .#الرياض_الان— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) 26 mars 2018
صورة القتيل👇 pic.twitter.com/TPvJaSsp9S
المصدر: وكالات
رُبى آغا