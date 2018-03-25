السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي للمملكة نجحت قبل قليل في اعتراض صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود السعودية وجرى تدمير أحدها في العاصمة الرياض وآخر في منطقة جازن الجنوبية.

وأكدت قناة "الإخيارية" السعودية الرسمية اعتراض صتروخ واحد في الرياض.

عاجل | مراسل الإخبارية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً شمال شرق #الرياض. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 25 марта 2018 г.

ونشر ناشطون في موقع "تويتر" عدة أشرطة مصورة قالوا إنها تظهر عملية اعتراض الصاروخ في الرياض بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.

#الرياض_الان اللهمّ من أراد ببلادنا سوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره وأجعل تدبيره تدميراً عليه pic.twitter.com/4JzFfJhknf — رغــد🇸🇦 (@safn88) 25 марта 2018 г.

المصدر: سبق + تويتر

رفعت سليمان