السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي للمملكة نجحت قبل قليل في اعتراض صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية.
وأوضحت صحيفة "سبق" أن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود السعودية وجرى تدمير أحدها في العاصمة الرياض وآخر في منطقة جازن الجنوبية.
وأكدت قناة "الإخيارية" السعودية الرسمية اعتراض صتروخ واحد في الرياض.
عاجل | مراسل الإخبارية: قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً شمال شرق #الرياض. #الإخبارية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 25 марта 2018 г.
ونشر ناشطون في موقع "تويتر" عدة أشرطة مصورة قالوا إنها تظهر عملية اعتراض الصاروخ في الرياض بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.
#الرياض_الان اللهمّ من أراد ببلادنا سوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره وأجعل تدبيره تدميراً عليه pic.twitter.com/4JzFfJhknf— رغــد🇸🇦 (@safn88) 25 марта 2018 г.
#الرياض_الان— ظافر ال الشيخ (@14Dhafer) 25 марта 2018 г.
تصدي لصاروخين في اجواء الرياض pic.twitter.com/BaTnpPZObd
شمال الرياض قبل قليل— تركي (@turki_alhusayni) 25 марта 2018 г.
اللهم لك الحمد#الرياض
#صوت_انفجار_بالرياضpic.twitter.com/Vc6bnbfsdx
الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترض صواريخ بالستيه فوق سماء #الرياض قبل قليل— عادل اليحيى #الهلال (@acv26) 25 марта 2018 г.
#صوت_انفجار_في_الرياضpic.twitter.com/jMJY3vUbLg
#الرياض_الان— سعود (@Svsv221) 25 марта 2018 г.
اعتراض صاروخ في الرياض pic.twitter.com/FZzEKsch6R
مقطع من تصويري اثنا انطلاق صاروخ السكود #الرياض_الان#انفجار#صوت_انفجار_في_الرياضpic.twitter.com/fZKmoscYBP— عمر الماجد (@omar_m100) 25 марта 2018 г.
المصدر: سبق + تويتر
رفعت سليمان