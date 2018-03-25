 
مباشر
عاجل
الحوثيون: فصف مطار نجران وأهدافا أخرى في السعودية بصواريخ باليستية من طراز "بدر"

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

أخبار العالم العربي

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k10r

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي للمملكة نجحت قبل قليل في اعتراض صواريخ باليستية تم إطلاقها من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود السعودية وجرى تدمير أحدها في العاصمة الرياض وآخر في منطقة جازن الجنوبية.

وأكدت قناة "الإخيارية" السعودية الرسمية اعتراض صتروخ واحد في الرياض.

ونشر ناشطون في موقع "تويتر" عدة أشرطة مصورة قالوا إنها تظهر عملية اعتراض الصاروخ في الرياض بواسطة الدفاعات الجوية السعودية.

المصدر: سبق + تويتر

رفعت سليمان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة