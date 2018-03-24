"داعش" يقتل 8 عناصر أمنية بين ديالي وصلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي في صلاح الدين، اليوم السبت، بأن تنظيم "داعش" قتل 8 عناصر من الشرطة الاتحادية بين محافظتي صلاح الدين وديالي، شمال العراق، بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".

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وقال المصدر إن تنظيم "داعش" أقدم على قتل 8 عناصر من الشرطة الاتحادية في منطقة تقع ضمن سلسلة جبال حمرين بين صلاح الدين وديالي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن الأشخاص تم خطفهم في منطقة تقع ضمن سلسلة جبال حمرين بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

وكان أكثر من 10 مدنيين قتلوا قبل أيام، في كمين مسلح على طريق بغداد كركوك شرقي المحافظة، بحسب مصادر أمنية.

كما أكد الناطق باسم محور الشمال في الحشد الشعبي العراقي، علي الحسيني، إعدام 8 من أفراد الشرطة الاتحادية على يد تنظيم "داعش"، شمال العراق.

وقال الحسيني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن عناصر من "داعش" أقدموا على إعدام 8 من أفراد الشرطة الاتحادية، تم خطفهم قبل أيام في منطقة بين محافظتي صلاح الدين، وديالي، شمالي العراق.

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ولفت الحسيني إلى أنه جرى التأكد من مقطع فيديو بثه عناصر "داعش" وتداولته وسائل الإعلام، عصر السبت.

إلى ذلك، كشف الحسيني عن خطة أمنية جديدة بدأها الحشد الشعبي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، وفرقة الرد السريع، تقضي بنشر جنود لتأمين التنقل والحركة على الطريق الرابطة بين العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، مضيفا أن هذا الاعتداء سيكون الأخير الذي يتمكن التنظيم من تنفيذه في المنطقة.

جدير بالذكر أن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، أعلنا في 11 مارس الجاري، إطلاق عملية أمنية لتطهير ناحية الرياض، بقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، من جيوب تنظيم "داعش"، علما أن بغداد أعلنت تحرير الحويجة من قبضة "التنظيم" في أكتوبر 2017.

من المهم الإشارة إلى أن العراق أعلن في 10 ديسمبر 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش" بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد التنظيم.

المصدر: وكالات + "السومرية نيوز"