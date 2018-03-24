"داعش" ينشر حصيلة هجماته في كركوك خلال شهر

بالرغم من دحر تنظيم "داعش" عسكريا في العراق، لا يزال الإرهابيون يشنون هجمات متكررة في مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما في محافظة كركوك.

ويستمر التنظيم في نصب كمائن على الطريق الواصلة بين كركوك والعاصمة بغداد، حيث نُشرت اليوم صور لإعدام 13 عنصرا من الحشد الشعبي تم احتجازهم الأربعاء الماضي.

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وادعى التنظيم عبر وسائله الدعائية أن مسلحيه قتلوا وجرحوا خلال فترة ما بين 19 فبراير و21 مارس 103 من عناصر القوات الحكومية، بمن فيهم ضابط برتبة ملازم وآمر فوج، وأسروا 13 آخرين، علاوة على تدمير أكثر من 12 عربة عسكرية وحافلة وصهريج نفطي.

وأشارت قناة Directorate4 المختصة في متابعة التطورات الميدانية في النقاط الساخنة عبر "تلغرام" إلى أن القيادة العراقية لا تستطيع القضاء على الإرهابيين في كركوك، بالرغم من العمليات الأمنية التي تشنها أسبوعيا ضد المسلحين.

وأوضح المراقبون أن اكتشاف القوات الحكومية مخازن أسلحة وذخيرة لـ"داعش" لا يؤثر بشكل ملموس على القدرات القتالية للمسلحين، مضيفين أن التنظيم يستخدم شبكة من العناصر النائمة والسكان المحليين الموالين له في التخطيط للهجمات في المحافظة.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف