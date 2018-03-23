تركيا ترفع الحظر عن حركة الرحلات الجوية إلى أربيل

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، رفع بلاده الحظر الذي فرضته على الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق اعتبارا من اليوم.

وقال يلدريم، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، إن بإمكان الرحلات التجارية المدنية التوجه من تركيا وأوروبا إلى أربيل فقط في إقليم كردستان العراق.

فيما شدد رئيس الوزراء التركي على أن حظر الرحلات الجوية إلى المطار في السليمانية بالإقليم لا يزال ساريا.

يذكر أن تركيا فرضت حظرا على تنفيذ شركات طيرانها رحلات جوية إلى مطاري أربيل والسليمانية عشية الاستفتاء على استقلال كردستان العراق عن الحكومة الاتحادية في بغداد أجرته السلطات السابقة للإقليم بقيادة رئيس الوزراء، مسعود بارزاني.

وأوضحت القنصلية التركية في أربيل أن هذه الخطوة اتخذت تلبية لطلب من الحكومة العراقية، وقالت في بيان: "هذا الوضع سيؤدي إلى عدم تمكن الخطوط الجوية التركية، وأطلس غلوبال، وبيغاسوس من إجراء رحلاتها إلى أربيل والسليمانية وبالعكس".

وأسفرت الضغوط الداخلية والدولية الشديدة على سلطات كردستان العراق عن إلغاء نتائج الاستفتاء، والذي صوت أكثر من 90 بالمئة من المشاركين فيه لصالح استقلال الإقليم.

المصدر: الأناضول + وكالات

رفعت سليمان