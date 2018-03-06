العبادي: سنفتح مطارات كردستان قبل أعياد النوروز

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزم حكومته على دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وفتح مطارات الإقليم أمام الرحلات الدولية قبل أعياد النورزو، في مارس الجاري.

وقال العبادي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، "نبشر موظفي الإقليم أننا عازمون على صرف الرواتب وفتح المطارات".

وأضاف، "لم نغلق المطارات للعقوبة ولا لغيره، لكن كان لدينا شرط واحد هو أنه يجب أن تخضع المطارات الدولية للسلطة الاتحادية"... "هذا مطلب دستوري صحيح وافقت عليه السلطات المحلية في الإقليم أخيرا".

إقرأ المزيد

وفي موضوع صرف مرتبات موظفي الإقليم، قال العبادي، "المشكلة الأساسية تكمن في أن موظفي الإقليم كانوا معزولين عن أقرانهم في بقية أنحاء العراق بشكل كامل، ولم تكن لدينا لا معلومات ولا حتى أعداد، وكان لديهم نظام لصرف المرتبات يختلف عن باقي العراق".

وأشار ، "حكومة الإقليم بدأت بتدقيق القوائم لديهم وقد عثروا على موظفين وهميين (فضائيين)، ونحاول الربط بين الموظف والمتقاعد والمستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية، ولكي نضمن نظاما موحدا".

إقرأ المزيد

وتابع، "الإقليم يصدر أكثر من 300 ألف برميل يوميا، أي بحدود 10 % من صادرات العراق النفطية، وهي مبالغ هائلة، وعليه يجب أن تؤخذ بالحسبان هذه المبالغ على أن تقوم الحكومة المركزية بتعويض النقص في تسديد رواتب الموظفين هناك".

المصدر: وكالات