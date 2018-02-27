العبادي: اتفقنا مع أربيل على استئناف صادرات نفط كركوك

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته اتفقت مع السلطات في إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط من محافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى السوق العالمية قريبا.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء: "هناك اتفاق مع الجانب الكردي لبدء تصدير النفط"، مضيفا أن الجانبين اتفقا على "معالجة الخلافات بينهما لاحقا، دون ذكر إطار زمني محدد لاستئناف الصادرات.

مع ذلك، تساءل العبادي "إلى أين ذهبت مليارات الدولارات من تصدير النفط في الإقليم؟"، كاشفا عن أن "باخرات تقوم بإيقاف تشغيل الرادارات الخاصة بها وتحمل النفط لتبحر به إلى إسرائيل".

وأكد العبادي حرص السلطات المركزية في بغداد على أمن كركوك وإبقائها "مدينة للتعايش السلمي"، حيث "تم تشكيل لجان لتبسيط إجراءات حصول ذوي الشهداء على حقوقهم".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الإيرادات الجمركية حققت زيادة ملحوظة بعد القضاء على بعض بؤر الفساد، مؤكدا أن "الحكومة حريصة على وجود سلطة اتحادية على المنافذ الحدودية".

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إخبارية نشرتها وكالة "رويترز" في 2014 كشفت عن انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل إلى قائمة الدول المتنامية من مشتري النفط الخام من إقليم كردستان العراق بطرق "غير قانونية"، فيما أكدت أن إسرائيل حصلت على أربع شحنات من النفط الخام من كردستان خلال العام ذاته.

المصدر: رويترز + السومرية نيوز

إينا أسالخانوفا