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بارزاني: نأمل بحلحلة المشاكل مع بغداد قبل الانتخابات

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بارزاني: نأمل بحلحلة المشاكل مع بغداد قبل الانتخابات
Reuters Azad Lashkari
نيجيرفان بارزاني
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أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، حلحلة المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد قبل إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ اليوم، إنه عقد أمس اجتماعا "جيدا" مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا أن اجتماعات أخرى ستعقد بين الجانبين إلى حين الوصول لحلول للمشاكل العالقة في إطار الدستور العراقي.

وأضاف أن "الباب أصبح مفتوحاً للحوار بين أربيل وبغداد"، قائلا: "لا أعتقد بأن هناك خلافات بيننا تستوجب أن تستمر طويلا".

المصدر: رووداو

علي جعفر

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