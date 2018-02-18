بارزاني: نأمل بحلحلة المشاكل مع بغداد قبل الانتخابات

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، حلحلة المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد قبل إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ اليوم، إنه عقد أمس اجتماعا "جيدا" مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا أن اجتماعات أخرى ستعقد بين الجانبين إلى حين الوصول لحلول للمشاكل العالقة في إطار الدستور العراقي.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يستقبل بمقر اقامته في ميونخ رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني. pic.twitter.com/krgokx738X — PM Media Office (@IraqiPMO) February 17, 2018

وأضاف أن "الباب أصبح مفتوحاً للحوار بين أربيل وبغداد"، قائلا: "لا أعتقد بأن هناك خلافات بيننا تستوجب أن تستمر طويلا".

المصدر: رووداو

علي جعفر