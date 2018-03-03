الجيش التركي يعلن سيطرته على بلدة راجو في عفرين

أعلن الجيش التركي اليوم السبت سيطرته على مركز ناحية راجو التابعة لعفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يشنها ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن قوات الجيش التركي وعناصر ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، سيطرت على قريتي رمادية وحميلك في ناحية جنديرس جنوب غربي عفرين، وأن الاشتباكات مستمرة في مناطق مختلفة.

ولفتت الوكالة إلى أنه بالسيطرة على القريتين، ارتفع عدد المناطق التي تخضع للجيش التركي في إطار "غصن الزيتون"، إلى 122 بينها ناحية واحدة، و93 قرية، و6 مزارع، و21 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة".

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن مصادر قريبة من وحدات حماية الشعب نفيها أن يكون "الجيش التركي أو مسلحو المعارضة السورية قد سيطروا على ناحية راجو".

وفي الصدد، أشارت وكالة "هاوار" إلى أن اشتباكات قوية تدور في هذه الأثناء في محيط مركز منطقة راجو بين مقاتلي وحدات حماية الشعب، والجيش التركي.

الأركان التركية من جهتها، ذكرت اليوم أن "القوات المشاركة في "غصن الزيتون"، تمكنت من تحييد 2434 مسلحا منذ انطلاق العملية التركية" في عفرين.

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وأشارت إلى "استمرار عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم داعش في عفرين".

وتجري تركيا منذ الـ20 من يناير الماضي وبالتعاون مع ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في عفرين.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

أحمد باديان