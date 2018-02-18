العثور على قتيلين فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية جنوب غزة

عثرت طواقم الإسعاف الفلسطينية صباح اليوم على جثمانين لشابين فلسطينيين قتلا جراء قصف إسرائيلي الليلة الماضية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "جثماني الشابين وصلا إلى مشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح".

وأكد القدرة أن "الشهيدين هما بسام محمد صباح أبو غيث (17) عاما، وعبد الله أيمن أبو شيخة (17 عاما) وهما من سكان حي السلام شرقي مدينة رفح".

وكانت طواقم الإسعاف تمكنت من نقل اثنين من المصابين مساء أمس فيما ظل مصير شاب آخر مجهولا حتى اللحظة.

وجاء رفع الجثتين بعد ليلة طويلة من القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في وقت جددت الطائرات الإسرائيلية فيه قصفها بعد منتصف الليل لموقع قرب نتساريم جنوبي مدينة غزة.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله